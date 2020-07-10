В Энгельсе на турбазе утонула женщина
Трагедия произошла на озере Сазанка
Фото Облспаса
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Вчера, 9 июля, на озере Сазанка на турбазе «Локомотив» в Энгельсе утонула 57-летняя женщина.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники облспаса вытащили труп, передали его следователям.
На месте также работала полиция, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU