2020-07-10T10:00:40+03:00
Происшествия

В Энгельсе на турбазе утонула женщина

Трагедия произошла на озере Сазанка
Дарья Вострикова
Поделиться:
Фото ОблспасаФото Облспаса
Изменить размер текста:

Вчера, 9 июля, на озере Сазанка на турбазе «Локомотив» в Энгельсе утонула 57-летняя женщина.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники облспаса вытащили труп, передали его следователям.

На месте также работала полиция, обстоятельства выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24