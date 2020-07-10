Две легковушки и грузовик столкнулись на трассе под Энгельсом
На трассе в Энгельсском районе Саратовской области вечером 9 июля случилось ДТП с участием «десятки», иномарки и грузовой «Газели».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на 380-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
По предварительной версии, 44-летний водитель ВАЗ-21102 превысил скорость и врезался в Kia Rio под управлением 32-летнего мужчины. От удара иномарка столкнулась с грузовым автомобилем «Газель»-2818000001042, за рулем которого находился 34-летний водитель.
После этого иномарка и грузовик вылетели в кювет. Водитель и 52-летний пассажир отечественного авто госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU