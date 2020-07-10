Володин о памятнике медсестре в Саратове: Считаю недопустимым, когда камень остается камнем
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Instagram своих сторонников о памятнике медсестре, камень для которого заложили около медколледжа в 2017 году.
Как рассказал председатель ГД, тогда прозвучали планы по созданию памятника военной медицинской сестре, он должен был быть установлен к 75-летию Победы.
- В целом год юбилейный. Хотелось бы, чтобы этот памятник появился и мы могли в этот юбилейный год отдать дань уважения тем, кто спасал наших бойцов, оказывал им помощь, уносил с поля боя, — отметил Володин.
Он предложил еще раз вернуться к этому вопросу, так как считает недопустимым, когда камень остается камнем.
- Со своей стороны готов оказать помощь найти средства и, конечно, привлечь лучших скульпторов, чтобы этот памятник стал не только украшением города, но и символом памяти и уважения военной медсестре, которая спасла много жизней наших солдат и офицеров, — заявил спикер ГД.
Мэр Саратова Михаил Исаев отреагировал на слова Вячеслава Володина и в своем Instagram подчеркнул, что памятник не появился ко Дню Победы в 2019 году из-за пандемии и экономической ситуации. О том, почему работы не велись в 2018 и 2017 годах — неизвестно. Градоначальник согласился с Володиным в части привлечения лучших специалистов. Для этого будет проведен конкурсный отбор работ.
Володин о памятнике медсестре в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU