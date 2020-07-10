Володин о памятнике медсестре в Саратове: Считаю недопустимым, когда камень остается камнем

10 Июль 2020 2020-07-10T09:21:12+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал в Instagram своих сторонников о памятнике медсестре, камень для которого заложили около медколледжа в 2017 году.

Как рассказал председатель ГД, тогда прозвучали планы по созданию памятника военной медицинской сестре, он должен был быть установлен к 75-летию Победы.

- В целом год юбилейный. Хотелось бы, чтобы этот памятник появился и мы могли в этот юбилейный год отдать дань уважения тем, кто спасал наших бойцов, оказывал им помощь, уносил с поля боя, — отметил Володин.

Он предложил еще раз вернуться к этому вопросу, так как считает недопустимым, когда камень остается камнем.

- Со своей стороны готов оказать помощь найти средства и, конечно, привлечь лучших скульпторов, чтобы этот памятник стал не только украшением города, но и символом памяти и уважения военной медсестре, которая спасла много жизней наших солдат и офицеров, — заявил спикер ГД.

Мэр Саратова Михаил Исаев отреагировал на слова Вячеслава Володина и в своем Instagram подчеркнул, что памятник не появился ко Дню Победы в 2019 году из-за пандемии и экономической ситуации. О том, почему работы не велись в 2018 и 2017 годах — неизвестно. Градоначальник согласился с Володиным в части привлечения лучших специалистов. Для этого будет проведен конкурсный отбор работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/789724" frameborder="0"></iframe> Володин о памятнике медсестре в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU