В Вольске мужчина ограбил магазин ради алкоголя и рыбной соломки
Полиция раскрыла грабеж из магазина в Вольске.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 9 июля в 10:05 двое неизвестных унесли бутылку коньяка «Кенигсберг», две бутылки водки «Пять озер», пять бутылок водки «Царская» объемом по 0,5 литра и две бутылки пива Efes Pilsener объемом 0,45 литра, 14 упаковок рыбной соломки двух марок и чипсы Lays.
Сумма ущерба превысила отметку в 4 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний мужчина, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU