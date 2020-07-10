В Вольске мужчина ограбил магазин ради алкоголя и рыбной соломки

10 Июль 2020 2020-07-10T09:47:01+03:00

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Полиция раскрыла грабеж из магазина в Вольске.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 9 июля в 10:05 двое неизвестных унесли бутылку коньяка «Кенигсберг», две бутылки водки «Пять озер», пять бутылок водки «Царская» объемом по 0,5 литра и две бутылки пива Efes Pilsener объемом 0,45 литра, 14 упаковок рыбной соломки двух марок и чипсы Lays.

Сумма ущерба превысила отметку в 4 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний мужчина, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU