Труп у летнего кафе в Вольске. Задержан подозреваемый

10 Июль 2020 2020-07-10T09:39:39+03:00

Тело погибшего нашли у летнего кафе Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске Саратовской области задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в смерти мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, личность подозреваемого полицейским удалось установить по горячим следам.

Подозреваемого нашли по горячим следамФото: СУ СКР по Саратовской области

Напомним, ранее сообщалось, что тело 46-летнего мужчины с травмами головы было найдено на улице Разина, неподалеку от летнего кафе. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU