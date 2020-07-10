Труп у летнего кафе в Вольске. Задержан подозреваемый
В Вольске Саратовской области задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в смерти мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, личность подозреваемого полицейским удалось установить по горячим следам.
Подозреваемого нашли по горячим следамФото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, ранее сообщалось, что тело 46-летнего мужчины с травмами головы было найдено на улице Разина, неподалеку от летнего кафе. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU