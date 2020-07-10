Зарегистрировано еще 92 случая коронавируса в Саратовской области

10 Июль 2020 2020-07-10T08:53:21+03:00

Из них в Саратове — 12

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В Саратовской области зарегистрировано еще 92 случая коронавируса. Выздоровели — 72 человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, всего в регионе зафиксировано 7 417 случаев заболевания.

Новые случаи распределились так:

- Балаковский и Энгельсский районы — по 13 человек,

- Саратов — 12,

- Дергачевский — 7,

- Аркадакский и Пугачевский — по 6,

- Ивантеевский — 5,

- Татищевский (+ЗАТО Светлый) — 4,

- Вольский, Ершовский, Краснокутский и Ртищевский — по 3,

- Новоузенский, Петровский и Самойловский — по 2,

- Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Воскресенский, Новобурасский, Озинский, Федоровский и Хвалынский — по 1.

Коронавирус диагностирован у шести несовершеннолетних, а также у 39 человек старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU