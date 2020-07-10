Зарегистрировано еще 92 случая коронавируса в Саратовской области
В Саратовской области зарегистрировано еще 92 случая коронавируса. Выздоровели — 72 человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, всего в регионе зафиксировано 7 417 случаев заболевания.
Новые случаи распределились так:
- Балаковский и Энгельсский районы — по 13 человек,
- Саратов — 12,
- Дергачевский — 7,
- Аркадакский и Пугачевский — по 6,
- Ивантеевский — 5,
- Татищевский (+ЗАТО Светлый) — 4,
- Вольский, Ершовский, Краснокутский и Ртищевский — по 3,
- Новоузенский, Петровский и Самойловский — по 2,
- Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Воскресенский, Новобурасский, Озинский, Федоровский и Хвалынский — по 1.
Коронавирус диагностирован у шести несовершеннолетних, а также у 39 человек старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU