Памятник военным регулировщицам открыли в Марксе

10 Июль 2020 2020-07-10T09:10:40+03:00

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В Марксе Саратовской области 9 июля был открыт памятник женщинам-регулировщицам военных лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, участие в церемонии принял Валерий Радаев. А также ветераны Великой Отечественной войны, члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Памятник посвящен Марии Лиманской, знаменитой регулировщице, которую называют «Бранденбургской Мадонной». Сама она проживает в селе Звонаревка и смогла посмотреть церемонию открытия памятника дома, для нее была специально организована интернет-трансляция.

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- Зная, что фотография Марии Лиманской на фоне Бранденбургских ворот облетела весь мир, я специально пришел на это место, когда был в командировке в Берлине, чтобы отдать дань уважения нашей знаменитой фронтовичке. Вернувшись, позвонил ей. И Мария Филипповна очень живо откликнулась, вспомнила себя в 45-м и атмосферу Победы, когда все радовались наступившей мирной жизни и смотрели в будущее, — сказал губернатор на церемонии.

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По словам председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда, героя России Виктора Бондарева, трудно переоценить вклад женщин в Победу.

Памятник носит название «Мадонна Победы». Его автор, член Союза художников России Владимир Пальмин изготовил скульптуру на средства марксовского мецената Александра Камаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU