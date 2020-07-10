В Саратове пропала пенсионерка с окрашенными в блонд волосами
В Саратове разыскивают 66-летнюю Надежду Ермоленко (Похила).
- Пенсионерка ушла из дома в поселке Солнечный 9 июля в неизвестном направлении, — сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, волосы — крашеные в блонд с сединой у корней, глаза голубые.
Предположительно, Надежда Петровна была одета в сине-голубой халат или светло-синие джинсы с футболкой. С собой у нее был черный пакет.
Если вы видели пенсионерку, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU