2020-07-10T08:20:54+03:00
Общество

В Саратове пропала пенсионерка с окрашенными в блонд волосами

С собой у Надежды Ермоленко есть черный пакет
Ольга Симонова
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В Саратове разыскивают 66-летнюю Надежду Ермоленко (Похила).

- Пенсионерка ушла из дома в поселке Солнечный 9 июля в неизвестном направлении, — сообщили в группе отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, волосы — крашеные в блонд с сединой у корней, глаза голубые.

Предположительно, Надежда Петровна была одета в сине-голубой халат или светло-синие джинсы с футболкой. С собой у нее был черный пакет.

Если вы видели пенсионерку, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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