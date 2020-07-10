В Энгельсе ищут мужчину в камуфляжном костюме
В Энгельсе Саратовской области пропал 31-летний Павел Любимов.
- Мужчина 7 июля ушел из дома и не вернулся, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые, короткие, глаза серо-зеленые.
На момент пропажи Павел был одет в коричневый камуфляжный костюм и черные кроссовки в сеточку.
Если вы знаете местонахождение пропавшего, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU