2020-07-10T08:10:29+03:00
Общество

В Энгельсе ищут мужчину в камуфляжном костюме

Павел Любимов пропал во вторник
Ольга Симонова
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В Энгельсе Саратовской области пропал 31-летний Павел Любимов.

- Мужчина 7 июля ушел из дома и не вернулся, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 170 см, нормальное телосложение, волосы русые, короткие, глаза серо-зеленые.

На момент пропажи Павел был одет в коричневый камуфляжный костюм и черные кроссовки в сеточку.

Если вы знаете местонахождение пропавшего, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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