2020-07-10T08:37:01+03:00
Общество

Дело бывшего директора «Саратовгесстроя» Панагушина вновь вернули в суд

Представление внесла прокуратура области
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дело в отношении Алексея Панагушина, бывшего директора «Саратовгесстроя», будет пересмотрено.

Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.

Ранее Алексея Панагушина признали виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при распоряжении средств дольщиков. По версии следствия, он присвоил средства дольщиков в 2014-2015 годах, что стало причиной банкротства «Саратовгестрой».

В 2018 году Балаковский районный суд приговорил Панагушина к шести годам в колонии общего режима. Однако в 2019 году Саратовский областной суд отменил приговор и прекратил уголовное дело по реабилитирующим основаниям.

Это решение обжаловала прокуратура области, ссылаясь на допущенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Судебная коллегия Первого кассационного суда в декабре 2019 года вернула дело на новое апелляционное рассмотрение в Саратовский облсуд в ином составе, но Панагушин вновь был оправдан из-за отсутствия состава преступления.

Очередное представление прокуратуры поступило в Первый кассационный суд в начале июня. Дело вновь направлено на апелляционное рассмотрение в областном суде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарегистрировано еще 92 случая коронавируса в Саратовской области
Памятник военным регулировщицам открыли в Марксе
В Саратове пропала пенсионерка с окрашенными в блонд волосами
В Энгельсе ищут мужчину в камуфляжном костюме
Дело бывшего директора «Саратовгесстроя» Панагушина вновь вернули в суд
На улице в Красном Октябре найден труп с большим синяком на голове
В Саратове будет дождливая пятница
В Саратовской области полыхает степь на площади 48 кв. км
Первый кассационный суд в Саратове отправил дело Андрея Куликова на новое рассмотрение
Мужчина попал под поезд в Сартове и лишился ног
Две недели опрессовок начинаются в центре Саратова в понедельник
Саратовец устроил дебош и пнул полицейского в живот
Юлия Литневская проконсультировала жителей Саратова по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья
Документы на открытие саратовского пляжа «Городские пески» до сих пор не поданы
Убийце девушки на Вишневой отменен приговор
Подросток пробил череп 21-летнему парню в Базарном Карабулаке
Автобус №90 в Саратове попал в аварию
В Саратовской области запрещено ходить в лес из-за пожарной опасности
Названы самые злостные должники за воду в Саратове
МЧС предупредило саратовцев о грозе и сильном ветре