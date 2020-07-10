Дело бывшего директора «Саратовгесстроя» Панагушина вновь вернули в суд

10 Июль 2020 2020-07-10T08:37:01+03:00

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Дело в отношении Алексея Панагушина, бывшего директора «Саратовгесстроя», будет пересмотрено.

Такое решение принял Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.

Ранее Алексея Панагушина признали виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при распоряжении средств дольщиков. По версии следствия, он присвоил средства дольщиков в 2014-2015 годах, что стало причиной банкротства «Саратовгестрой».

В 2018 году Балаковский районный суд приговорил Панагушина к шести годам в колонии общего режима. Однако в 2019 году Саратовский областной суд отменил приговор и прекратил уголовное дело по реабилитирующим основаниям.

Это решение обжаловала прокуратура области, ссылаясь на допущенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального кодексов. Судебная коллегия Первого кассационного суда в декабре 2019 года вернула дело на новое апелляционное рассмотрение в Саратовский облсуд в ином составе, но Панагушин вновь был оправдан из-за отсутствия состава преступления.

Очередное представление прокуратуры поступило в Первый кассационный суд в начале июня. Дело вновь направлено на апелляционное рассмотрение в областном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU