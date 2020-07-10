На улице в Красном Октябре найден труп с большим синяком на голове
СУ СКР начало проверку
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В поселке Красный Октябрь Саратовского района днем 9 июля было найдено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружен у дома по улице Нефтяников.
На голове 45-летнего потерпевшего имелся большой синяк.
Следователи начали проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU