На улице в Красном Октябре найден труп с большим синяком на голове

10 Июль 2020 2020-07-09T22:39:15+03:00

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В поселке Красный Октябрь Саратовского района днем 9 июля было найдено тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружен у дома по улице Нефтяников.

На голове 45-летнего потерпевшего имелся большой синяк.

Следователи начали проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU