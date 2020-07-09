МЧС предупредило саратовцев о грозе и сильном ветре
В северной половине Саратовской области ночью и днем 10 июля ожидается гроза, в отдельных населенных пунктах ливень(15-49мм), возможен град.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 м/с, при грозе до 23 м/с.
В Саратове тоже ожидается гроза, ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.
Днем 10 июля в юго-восточных и восточных районах региона сохранится жара, столбик термометра поднимется до +35...+38 градусов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU