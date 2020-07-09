МЧС предупредило саратовцев о грозе и сильном ветре

9 Июль 2020 2020-07-09T14:34:29+03:00

Непогода будет и в области

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В северной половине Саратовской области ночью и днем 10 июля ожидается гроза, в отдельных населенных пунктах ливень(15-49мм), возможен град.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 м/с, при грозе до 23 м/с.

В Саратове тоже ожидается гроза, ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

Днем 10 июля в юго-восточных и восточных районах региона сохранится жара, столбик термометра поднимется до +35...+38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU