В Саратове будет дождливая пятница
При этом будет тепло
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Сегодня, 10 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем пройдет кратковременный дождь и гроза.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с.
Столбик термометра поднимется до +29...+31 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU