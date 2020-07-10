В Саратове будет дождливая пятница

10 Июль 2020 2020-07-09T14:28:02+03:00

При этом будет тепло

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с.

Столбик термометра поднимется до +29...+31 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU