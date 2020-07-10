2020-07-09T14:28:02+03:00
Общество

В Саратове будет дождливая пятница

При этом будет тепло
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 июля, в Саратове ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, его порывы достигнут 15-20 м/с.

Столбик термометра поднимется до +29...+31 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарегистрировано еще 92 случая коронавируса в Саратовской области
Памятник военным регулировщицам открыли в Марксе
В Саратове пропала пенсионерка с окрашенными в блонд волосами
В Энгельсе ищут мужчину в камуфляжном костюме
Дело бывшего директора «Саратовгесстроя» Панагушина вновь вернули в суд
На улице в Красном Октябре найден труп с большим синяком на голове
В Саратове будет дождливая пятница
В Саратовской области полыхает степь на площади 48 кв. км
Первый кассационный суд в Саратове отправил дело Андрея Куликова на новое рассмотрение
Мужчина попал под поезд в Сартове и лишился ног
Две недели опрессовок начинаются в центре Саратова в понедельник
Саратовец устроил дебош и пнул полицейского в живот
Юлия Литневская проконсультировала жителей Саратова по вопросу переселения из ветхого и аварийного жилья
Документы на открытие саратовского пляжа «Городские пески» до сих пор не поданы
Убийце девушки на Вишневой отменен приговор
Подросток пробил череп 21-летнему парню в Базарном Карабулаке
Автобус №90 в Саратове попал в аварию
В Саратовской области запрещено ходить в лес из-за пожарной опасности
Названы самые злостные должники за воду в Саратове
МЧС предупредило саратовцев о грозе и сильном ветре