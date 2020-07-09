В ближайшие дни участники тестировавния на коронавирус в Саратове получат результаты

9 Июль 2020 2020-07-09T14:15:03+03:00

Не все добровольцы пришли в поликлинику сдать анализы

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Участники коллективного исследования на иммунитет к коронавирусу в ближайшие дни начнут получать сообщения с результатами.

Как сообщила начальник отдела эпиднадзора Роспотренадзороа Галина Архипова на брифинге в Минздраве 9 июля, смс-сообщения поступят сегодня-завтра.

По ее словам, второй этап заканчивается. Произошла задержка в связи с тем, что не все добровольцы пришли сдать анализы. Поэтому придется набирать еще участников. Однако, если человек не мог прийти в поликлинику по объективным причинам, то исследования будут проводиться еще 10, 13 и 14 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU