Мошенники оставили жительниц Саратова без миллиона рублей
Жертвами мошенников стали две жительницы Заводского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 53-летней гражданке позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что кто-то пытается снять с ее счета деньги. Чтобы защитить средства, нужно продиктовать коды из смс-сообщений, поступивших на телефон. Та так и сделала, после чего осталась без свыше 963 тыс. рублей.
Беседа с представителями банка лишила 90 тыс. рублей и 70-летнюю местную жительницу. По совету неизвестных она сняла деньги в банкомате и перечислила их на незнакомые номера.
Возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU