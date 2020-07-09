Мошенники оставили жительниц Саратова без миллиона рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T14:33:05+03:00

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Жертвами мошенников стали две жительницы Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 53-летней гражданке позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что кто-то пытается снять с ее счета деньги. Чтобы защитить средства, нужно продиктовать коды из смс-сообщений, поступивших на телефон. Та так и сделала, после чего осталась без свыше 963 тыс. рублей.

Беседа с представителями банка лишила 90 тыс. рублей и 70-летнюю местную жительницу. По совету неизвестных она сняла деньги в банкомате и перечислила их на незнакомые номера.

Возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU