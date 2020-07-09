Почти тысяча саратовских медработников заразились коронавирусом
В Саратовской области коронавирусом заразились 980 медицинских работников.
Как сообщила на брифинге в Минздраве заместитель министра Асят Выкова, из них 253 врача, 462 — средний медперсонал и остальные — прочие работники учреждений здравоохранения.
Причем ни один из них не заразился на рабочем месте. Асят Выкова отметила, что в каждом случае решение о выплатах принимается коллегиально.
Сейчас страховые выплаты уже получили 118 человек на сумму более 8,1 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU