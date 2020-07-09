Драка заключенных в колонии Саратова. Вынесен приговор

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 28-летнему мужчине, который уже находится в местах лишения свободы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в нападении на другого заключенного, причинении ему легкого вреда здоровью и угрозах убийством.

4 марта около 18:30 он и 20-летний осужденный находились в блоке коммунально-бытового обслуживания исправительного учреждения. Один оскорбил другого и началась ссора. 28-летний заключенный пригрозил убить оппонента и куском жести, спрятанным ранее в бушлате, нанес травмы в грудь, голову и шею.

Пострадавший вырвался, а злоумышленника задержали сотрудники исправительного учреждения.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 1,5 года в колонии строгого режима и штрафу 100 тыс. рублей.

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