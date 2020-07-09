В Балакове парень залез в гараж ради кражи техники

9 Июль 2020 2020-07-09T12:56:16+03:00

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Полиция раскрыла кражу у 51-летнего жителя села Сухой Острог.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 9 по 23 июня кто-то проник в его гараж, унес рубанок, циркулярную пилу, сварочный аппарат.

Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 24-летний местный житель.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU