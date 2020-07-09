2020-07-09T12:55:22+03:00
Общество

Здание «Дома кино» в Саратове сдали под торговлю обувью

На такую меру руководители кинотеатра пошли из-за запрета работать в период распространения коронавируса
Ольга Симонова
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Скриншот из Instagram Романа ВасильеваСкриншот из Instagram Романа Васильева
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В Саратове «Дом кино» сдали в аренду. Теперь там торгуют обувью.

Как сообщил корреспонденту «КП-Саратов» арт-директор кинотеатра Роман Васильев, обувь в здании будет продаваться до выходных. Эта мера вынужденная, так как кинотеатр не работает с марта из-за распространения коррнавируса.

Также в своем Instagram Васильев выложил видео с рядами пар обуви, прокомментировав некоторые модели. Кадры он подписал: «Из всех искусств важнейшим для нас является торговля!».

Скриншот из Instagram Романа Васильева

Скриншот из Instagram Романа Васильева

Отметим, что многие кинотеатры сейчас терпят убытки из-за закрытия в связи с распространением коронавируса. Ранее сообщалось о продаже кинотеатра «Победа» в Саратове. Собственники просят за него 125 млн рублей.

Роман Васильев также отметил, что зрители, желающие поддержать «Дом кино», могут купить сертификаты на сеансы, которые покажут после открытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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