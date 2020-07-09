2020-07-09T12:51:41+03:00
Общество

В минздраве Саратовской области рассказали о количестве пострадавших от тепловых ударов

Жара уже несколько дней не уходит из региона
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Жара не пугает горожан при походе на пляжЖара не пугает горожан при походе на пляжФото: Александр Уриевский
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Пресс-служба минздрава Саратовской области сообщила о количестве пострадавших от жары, которая накрыла Саратовскую область.

Так, 2 июля было одно обращение, 5 июля — четыре обращения, 6 июля — два случая,

7 июля — одно обращение, 8 июля, при температуре в 39 градусов обращений не было.

- Все, кто обращались за помощью по тепловому удару — были в нетяжелом состоянии, не нуждались в госпитализации и после оказания первой помощи — отпущены, - уточнили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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