В Саратовской области обнаружена слива с вредителем

9 Июль 2020 2020-07-09T12:47:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В июле 2020 года инспектор Управления Россельхознадзора по Саратоской области выявил, что партию свежей сливы из Республики Казахстан везли с вредителем.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, это калифорнийская щитовка, которая повреждает 150 видов растений — стволы, листья, плоды, ветви, высасывет сок.

Из-за встречи с ней зеленое насаждение может остаться без листьев и коры или умереть.

Фрукты пустили в РФ, так как вредитель распространяется с посадочным материалом и черенками.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU