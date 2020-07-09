В Саратовской области обнаружена слива с вредителем
В июле 2020 года инспектор Управления Россельхознадзора по Саратоской области выявил, что партию свежей сливы из Республики Казахстан везли с вредителем.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, это калифорнийская щитовка, которая повреждает 150 видов растений — стволы, листья, плоды, ветви, высасывет сок.
Из-за встречи с ней зеленое насаждение может остаться без листьев и коры или умереть.
Фрукты пустили в РФ, так как вредитель распространяется с посадочным материалом и черенками.
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ИСТОЧНИК KP.RU