В Саратове за два дня поймали 152 любителя тонировки
В Саратове 7 и 8 июля проходил рейд по тонировке.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время выявили 152 любителя чрезмерно черного цвета. Все они решили устранить нарушения на месте.
Семерых человек привлекли к административной ответственности.
Водителям напоминают, что тонировка передних боковых и ветровых стекол часто приводит к столкновениям при перестроении машин и наезду на пешеходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU