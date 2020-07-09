В Саратове за два дня поймали 152 любителя тонировки

9 Июль 2020 2020-07-09T12:39:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 7 и 8 июля проходил рейд по тонировке.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, за это время выявили 152 любителя чрезмерно черного цвета. Все они решили устранить нарушения на месте.

Семерых человек привлекли к административной ответственности.

Водителям напоминают, что тонировка передних боковых и ветровых стекол часто приводит к столкновениям при перестроении машин и наезду на пешеходов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU