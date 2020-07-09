Умер известный врач-травматолог Саратова Петр Семидотченко

9 Июль 2020 2020-07-09T12:38:30+03:00

Он работал в поликлинике №2 и заведовал травмпунктом на Московской

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области скончался Петр Семидотченко, врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №2».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, Петр Семидотченко работал травматологом-ортопедом отделения неотложной травматологии и ортопедии.

Врач скончался 8 июля в возрасте 59 лет.

Петр Семидотченко окончил Саратовский государственный медицинский институт в 1983 году. С 2004 года и до смерти работал в саратовской поликлинике №2. Также он заведовал отделением неотложной травматологии и ортопедии поликлиники в травмпункте на Московской.

- Все знали Петра Петровича как высококвалифицированного врача, чуткого и внимательного к проблемам пациентов. Петр Петрович был примером профессионализма, человеком, по настоящему преданным своей профессии, примером для своих коллег, наставником молодых специалистов. Он приложил много сил для организации работы травмпункта, оказания качественной медицинской помощи жителям г. Саратова, — отметили в Минздраве и выразили соболезнования родным и близким.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU