2020-07-09T12:34:06+03:00
Происшествия

Подозреваемый в хранении наркотиков при задержании в Саратове протащил полицейского за автомобилем

В Саратовской области мужчина подозревается в применении насилия в отношении представителя власти [видео]
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Полицейского протащило за машиной. Саратов.

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Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 20-ти летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ(применение насилия в отношении представителя власти).

В Саратове 4 июля сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте проводили задержание мужчины, у которого по их информации были при себе наркотики.

20-летний молодой человек почувствовал угрозу и в тот момент когда полицейский просунул руку в окно автомобиля, начал движение. Полицейского протащило за машиной несколько метров, после он упал.

Следователи Саратовского следственного отдела на транспорте продолжают сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела, которое заведено Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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