Нетрезвых водителей в Саратове будут ловить три дня
В Саратове вновь будет проходить профилактическая акция «Нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, инспекторы будут водить пьяных автомобилистов 9, 10 и 11 июля.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов не нарушать ПДД, не садиться за руль, будучи нетрезвым. При этом за отказ от медицинского освидетельствования также предусмотрено наказание — штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав до двух лет.
Граждане могут сообщить о фактах нетрезвого вождения по телефону 02 (102 с мобильного телефона).
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ИСТОЧНИК KP.RU