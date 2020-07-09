Нетрезвых водителей в Саратове будут ловить три дня

9 Июль 2020 2020-07-09T12:12:39+03:00

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В Саратове вновь будет проходить профилактическая акция «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, инспекторы будут водить пьяных автомобилистов 9, 10 и 11 июля.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов не нарушать ПДД, не садиться за руль, будучи нетрезвым. При этом за отказ от медицинского освидетельствования также предусмотрено наказание — штраф до 30 тыс. рублей и лишение водительских прав до двух лет.

Граждане могут сообщить о фактах нетрезвого вождения по телефону 02 (102 с мобильного телефона).

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ИСТОЧНИК KP.RU