Дорогу через парк в Балакове строить не будут
В Балакове Саратовской области не будут строить дорогу через парк.
Как сообщил депутат Государственной думы Николай Панков, будет отменено разрешение на строительство.
Ранее к депутату обратились жители микрорайона 8а. Они сообщили, что вместо обещанной на берегу каналу турбазы начали возводить многоэтажные дома. А теперь жильцам необходима дорога.
Николай Панков отметил, что необходимо отдельно разобраться, как получилось, что вместо турбазы построили дома. Но также важно решить проблему с дорогой, ведь парк, через который ее предлагают проложить, фактически единственная зеленая зона в микрорайоне.
- Будет правильно расширить уже существующую дорогу для использования в качестве подъездной к новым жилым домам. А подрядной организации, которая возводит здания — принять непосредственное участие в создании дорожной инфраструктуры, удобной для людей. Кроме того, нужно продумать, что необходимо сделать для благоустройства сквера. Все это глава района сегодня обсудит с жителями. Главное слово должно быть за жителями, — подчеркнул Николай Панков.
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ИСТОЧНИК KP.RU