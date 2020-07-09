Дорогу через парк в Балакове строить не будут

9 Июль 2020 2020-07-09T11:44:53+03:00

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В Балакове Саратовской области не будут строить дорогу через парк.

Как сообщил депутат Государственной думы Николай Панков, будет отменено разрешение на строительство.

Ранее к депутату обратились жители микрорайона 8а. Они сообщили, что вместо обещанной на берегу каналу турбазы начали возводить многоэтажные дома. А теперь жильцам необходима дорога.

Николай Панков отметил, что необходимо отдельно разобраться, как получилось, что вместо турбазы построили дома. Но также важно решить проблему с дорогой, ведь парк, через который ее предлагают проложить, фактически единственная зеленая зона в микрорайоне.

- Будет правильно расширить уже существующую дорогу для использования в качестве подъездной к новым жилым домам. А подрядной организации, которая возводит здания — принять непосредственное участие в создании дорожной инфраструктуры, удобной для людей. Кроме того, нужно продумать, что необходимо сделать для благоустройства сквера. Все это глава района сегодня обсудит с жителями. Главное слово должно быть за жителями, — подчеркнул Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU