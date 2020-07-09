2020-07-09T11:40:41+03:00
Общество

Татьяна Загородняя: Каждый раз, когда звонит начальник облспаса, сердце обрывается

Татьяна Загородняя избрана уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области
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Татьяна ЗагородняяТатьяна Загородняя
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Депутаты Саратовской областной думы 9 июля проголосовали за назначение на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней – фактически, она будет заниматься этой работой второй срок подряд. За ее кандидатуру высказались 33 депутата, против - ни одного.

Татьяна Загородняя принесла присягу и приняла удостоверение уполномоченного из рук председателя облдумы.

В числе тем, которые она озвучила в своем докладе на думе была безопасность детей на воде.

- Когда звонит Юрин, начальник областной службы спасения, у меня сердце обрывается, потому что знаю, что скорее всего, какая-то беда случилась.

В этом году пять детей уже утонули, четверо - только за последнюю неделю, когда стоит жара.

Только сегодня я ездила в больницу к девочке, которая сломала ногу когда прыгала в реку, так сломала, что пришлось ее отнять.

Я считают, должна быть программа по обязательному обучению детей плаванию и главное - надо работать с родителями. Надо нормативно закрепить, что родитель постоянно с ребенком на водоеме, - заявила Татьяна Загородняя.

Она высказалась за создание рабочей группы совместно с депутатами по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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