В Балакове найдена пенсионерка. Теперь ищут ее родственников
В Балакове Саратовской области ищут родственников 85-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Надежду Васильевну Шкакину обнаружили 8 июля на улице Трнавская, 14.
На вид пенсионерке 80-85 лет, у нее среднее телосложение, седые волосы, темные глаза.
Женщина одета в белую футболку в зеленый горох, коричневую юбку и красную косынку.
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ИСТОЧНИК KP.RU