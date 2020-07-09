В Балакове найдена пенсионерка. Теперь ищут ее родственников

9 Июль 2020 2020-07-09T13:12:07+03:00

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В Балакове Саратовской области ищут родственников 85-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», Надежду Васильевну Шкакину обнаружили 8 июля на улице Трнавская, 14.

На вид пенсионерке 80-85 лет, у нее среднее телосложение, седые волосы, темные глаза.

Женщина одета в белую футболку в зеленый горох, коричневую юбку и красную косынку.

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ИСТОЧНИК KP.RU