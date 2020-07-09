Труп мужчины найден рядом с летним кафе в Вольске

9 Июль 2020 2020-07-09T11:02:02+03:00

Тело найдено в лесополосе Фото: СУ СКР по Саратовской области

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В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в лесополосе 8 июля, неподалеку от летнего кафе на улице Разина.

Следователи установили личность погибшего — 46-летний местный житель. Причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.

Расследование продолжается, идет розыск подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU