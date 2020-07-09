Труп мужчины найден рядом с летним кафе в Вольске
В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в лесополосе 8 июля, неподалеку от летнего кафе на улице Разина.
Следователи установили личность погибшего — 46-летний местный житель. Причиной смерти стала тупая травма головы и кровоизлияние в мозг.
Расследование продолжается, идет розыск подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU