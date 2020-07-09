2020-07-09T10:56:38+03:00
Общество

Татьяна Загородняя предложила внедрить практику сигнальных браслетов для детей

Кроме этого кандидат на должность детского омбудсмена предложила обязать обеспечить замками сетки на окнах в новостройках.
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Татьяна ЗагородняяТатьяна Загородняя
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Татьяну Загороднюю пригласили на рассмотрение на заседании Саратовской областной думы 9 июля как кандидата на должность регионального уполномоченного по правам ребенка. Она уже занимала эту должность ранее и по закону может занимать ее два срока подряд.

Ранее ее кандидатуру уже предложила депутатам в своей телеграмме уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Загородняя выступила с кратким отчетом о своей деятельности. Особо отметила создание «Совета отцов» в регионе.

В числе предложений - создать проект «социальная няня», центр практической психологии, где будут мирно разрешать семейные споры, внедрить в практику механизм возвращения родителю ребенка по решению судов – приставы не знали, как это делать.

Загородняя предложила продолжить проект «Территория безопасного детства», заняться дальнейшей реализацией акции «Дети летать не имеют» - обязать устанавливать замки на сетках в окнах в новостройках, предложила создать межведомственный совет по работе с поиском детей, внедрить детские сигнальные браслеты.

Депутаты перешли к подготовке процедуры тайного голосования по должности уполномоченного по правам ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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