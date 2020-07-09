Режим ЧС введен в Саратовской области

9 Июль 2020 2020-07-09T10:55:29+03:00

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В Саратовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, причина этого — гибель посевов на полях области во время града и сильных ливней.

Распоряжение «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории области» губернатор Валерий Радаев подписал 6 июля. Он вводится на территории Ртищевского, Питерского, Аткарского, Краснокутского и Перелюбского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU