Режим ЧС введен в Саратовской области
В Саратовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, причина этого — гибель посевов на полях области во время града и сильных ливней.
Распоряжение «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории области» губернатор Валерий Радаев подписал 6 июля. Он вводится на территории Ртищевского, Питерского, Аткарского, Краснокутского и Перелюбского районов.
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ИСТОЧНИК KP.RU