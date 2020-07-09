В Саратовской области станет прохладнее

9 Июль 2020 2020-07-09T10:52:31+03:00

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В Саратовской области ожидается небольшое похолодание из-за фронта, который будет двигаться с запада на восток.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, сегодняшней и завтрашней ночью в регионе будет от +17 до +22 градусов.

Завтра днем ожидается +23...+28 градусов тепла, но в Левобережье по прежнему +33...+38 градусов.

В Саратове ночью будет также, а днем от 28 до 30 градусов тепла, может быть дождь с грозой ночью и завтра днем. Непогода сегодня и в первую ночью ожидается в Правобережье. Это ливни, а при грозах будет еще дуть северо-западный ветер со скоростью 18-23 м/с.

Суббота пройдет без осадков, северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 12-16 м/с, столбик термометра в регионе поднимется до +27...+32 градуса. Уже 12 числа ожидается жара, +30...+35 градусов, на юго-востоке региона до 39 градусов тепла, местами кратковременный дождь и гроза со шквалистым усилением северо-восточного ветра до 20 м/с.

В Саратове в субботу ожидается до 30 градусов жары, в воскресенье +32...+34 градуса, а еще шквалистое усиление ветра.

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ИСТОЧНИК KP.RU