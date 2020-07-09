Мужчины втроем изнасиловали женщину в балашовском селе. Вынесен приговор

9 Июль 2020 2020-07-09T10:35:11+03:00

Они снимали все на видео

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В Балашове Саратовской области вынесен приговор по делу о групповом изнасиловании.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными признаны 23, 25 и 52-летний мужчины. Их жертвой стала 37-летняя женщина.

Установлено, что 2 января мужчины выпивали дома у старшего из них в селе Балашовского района. Они пригласили его бывшую сожительницу, живущую по-соседству, присоединиться. Та согласилась.

После изрядной дозы алкоголя 23-летний парень напал на женщину и изнасиловал ее. После этого к нему присоединился 25-летний собутыльник. А втроем мужчины совершили в отношении женщины действия сексуального характера. Причем все происходящее они снимали на телефон.

Когда женщину отпустили, она была настолько запугана, что не стала сообщать в полицию сразу. Лишь через некоторое время написала заявление. И доказательством стало как раз снятое мужчинами видео.

Свою вину злоумышленники признались и раскаялись.

Суд отправил 23-летнего в колонию на шесть лет и три месяца, 25-летнего — на пять лет и месяц, а старшего — на четыре года. Все они проведут срок в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU