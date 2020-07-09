2020-07-09T10:25:43+03:00
Происшествия

Под Саратовом у фермера сгорела кошара

Свиней в тот момент внутри не было
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Высокое Красноармейского района Саратовской области днем 8 июля горела кошара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал дежурному поступил в 14:36.

Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание на площади 980 кв. метров. Кошара принадлежит фермеру, который занимается разведением свиней, но в тот момент животных внутри не было, так как летом их в кошаре не содержат.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации оборудования. На тушение выезжали три единицы техники.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Драка заключенных в колонии Саратова. Вынесен приговор
В Балакове парень залез в гараж ради кражи техники
Здание «Дома кино» в Саратове сдали под торговлю обувью
В минздраве Саратовской области рассказали о количестве пострадавших от тепловых ударов
В Саратовской области обнаружена слива с вредителем
В Саратове за два дня поймали 152 любителя тонировки
Умер известный врач-травматолог Саратова Петр Семидотченко
Подозреваемый в хранении наркотиков при задержании в Саратове протащил полицейского за автомобилем
Нетрезвых водителей в Саратове будут ловить три дня
Дорогу через парк в Балакове строить не будут
Татьяна Загородняя: Каждый раз, когда звонит начальник облспаса, сердце обрывается
В Балакове найдена пенсионерка. Теперь ищут ее родственников
В Вольске мальчики из отряда полиции нашли крупную сумму денег и вернули их владелице
Труп мужчины найден рядом с летним кафе в Вольске
Татьяна Загородняя предложила внедрить практику сигнальных браслетов для детей
Режим ЧС введен в Саратовской области