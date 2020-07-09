Под Саратовом у фермера сгорела кошара

9 Июль 2020 2020-07-09T10:25:43+03:00

Свиней в тот момент внутри не было

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В селе Высокое Красноармейского района Саратовской области днем 8 июля горела кошара.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал дежурному поступил в 14:36.

Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание на площади 980 кв. метров. Кошара принадлежит фермеру, который занимается разведением свиней, но в тот момент животных внутри не было, так как летом их в кошаре не содержат.

По предварительной версии, причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации оборудования. На тушение выезжали три единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU