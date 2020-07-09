В Энгельсе горела «Скатерь-самобранка»

9 Июль 2020 2020-07-09T10:20:08+03:00

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Вчера, 8 июля, в 13:50 12 пожарных и четыре единицы техники выехали тушить кафе «Скатерь-самобранка» на улице Тельмана в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по одной из версии специалистов дознания пламя могло вспыхнуть из-за неправильного использования электрооборудования.

В этот момент кафе было закрыто для посетителей, жертв нет.

Возгорание на площади около 100 кв.м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU