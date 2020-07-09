2020-07-09T10:20:08+03:00
Происшествия

В Энгельсе горела «Скатерь-самобранка»

Полыхали 100 кв.м помещения
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 8 июля, в 13:50 12 пожарных и четыре единицы техники выехали тушить кафе «Скатерь-самобранка» на улице Тельмана в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по одной из версии специалистов дознания пламя могло вспыхнуть из-за неправильного использования электрооборудования.

В этот момент кафе было закрыто для посетителей, жертв нет.

Возгорание на площади около 100 кв.м ликвидировано.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Драка заключенных в колонии Саратова. Вынесен приговор
В Балакове парень залез в гараж ради кражи техники
Здание «Дома кино» в Саратове сдали под торговлю обувью
В минздраве Саратовской области рассказали о количестве пострадавших от тепловых ударов
В Саратовской области обнаружена слива с вредителем
В Саратове за два дня поймали 152 любителя тонировки
Умер известный врач-травматолог Саратова Петр Семидотченко
Подозреваемый в хранении наркотиков при задержании в Саратове протащил полицейского за автомобилем
Нетрезвых водителей в Саратове будут ловить три дня
Дорогу через парк в Балакове строить не будут
Татьяна Загородняя: Каждый раз, когда звонит начальник облспаса, сердце обрывается
В Балакове найдена пенсионерка. Теперь ищут ее родственников
В Вольске мальчики из отряда полиции нашли крупную сумму денег и вернули их владелице
Труп мужчины найден рядом с летним кафе в Вольске
Татьяна Загородняя предложила внедрить практику сигнальных браслетов для детей
Режим ЧС введен в Саратовской области