В Энгельсе горела «Скатерь-самобранка»
Вчера, 8 июля, в 13:50 12 пожарных и четыре единицы техники выехали тушить кафе «Скатерь-самобранка» на улице Тельмана в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по одной из версии специалистов дознания пламя могло вспыхнуть из-за неправильного использования электрооборудования.
В этот момент кафе было закрыто для посетителей, жертв нет.
Возгорание на площади около 100 кв.м ликвидировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU