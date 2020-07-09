2020-07-09T10:16:38+03:00
Политика

В Саратовской области некоторым врачам и педагогам повысят зарплату задним числом с 1 июня

В областной думе приняли изменения в бюджет
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С 1 июня текущего года повышение зарплаты ряда работников бюджетной сферы – врачей, преподавателей, воспитателям коснется 81,5 тыс. работников в Саратовской области.

В среднем по области повышение составит 1465 рублей, для врачей 2930 рублей, для учителей около 1,5 тыс. рублей.

Как заявил на заседании областной думы 9 июля зампред-министр финансов правительства Саратовской области Вадим Ойкин, повышение зарплат для отдельных категорий бюджетников составит 5,2%.

Он напомнил, что дотации выделены из резервного фонда правительства РФ благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Кроме того в бюджете отражены 608 млн рублей на выплаты врачам и работникам соцучрежддений, которые пойдут на выплаты тем, кто работает с коронавирусными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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