В Балакове мотоциклист на Yamaha влетел в Ford

9 Июль 2020 2020-07-09T10:08:35+03:00

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Вчера, 8 июля, в 19:00 в районе дома №34 на улице 30 Лет Победы в Балакове 27-летний водитель Honda по предварительным данным устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, он потерял управление и влетел в Ford Focus под управлением 54-летнего мужчины, который поворачивал налево.

Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU