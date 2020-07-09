В Балакове мотоциклист на Yamaha влетел в Ford
Виновник аварии госпитализирован
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Вчера, 8 июля, в 19:00 в районе дома №34 на улице 30 Лет Победы в Балакове 27-летний водитель Honda по предварительным данным устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, он потерял управление и влетел в Ford Focus под управлением 54-летнего мужчины, который поворачивал налево.
Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU