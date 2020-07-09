В Энгельсе предприятие возместит ущерб за загрязнение нефтью
Прокуратура Энгельса выявила нарушения исполнения экологического законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, специалисты отобрали пробы почвы на Луговском месторождении и выяснили, что там превышен уровень содержания нефтепродуктов.
Сумма вреда оценивается в 48 тыс. рублей.
Прокурор города направил в суд иск на ООО «Петро-Инвест» о взыскании с них этих средств, а также разработке проекта рекультивации загрязненного участка и его исполнению.
Эти требования удовлетворены, исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
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ИСТОЧНИК KP.RU