На территории области установлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности

9 Июль 2020 2020-07-09T09:42:44+03:00

Он действует сразу в 24 районах

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В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон. Об этом сообщили на вчерашнем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской области.

Так, в 24 муниципальных районах установлен 5 класс пожарной опасности, еще в 18 районах — 4 класс пожароопасности.

Зампред регионального Правительства Роман Бусаргин поручил принять меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима и установившейся жаркой погоды. А также поручил организовать работу по ежедневному патрулированию выявленных мест несанкционированного купания во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU