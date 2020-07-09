2020-07-09T09:42:44+03:00
Происшествия

На территории области установлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности

Он действует сразу в 24 районах
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон. Об этом сообщили на вчерашнем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской области.

Так, в 24 муниципальных районах установлен 5 класс пожарной опасности, еще в 18 районах — 4 класс пожароопасности.

Зампред регионального Правительства Роман Бусаргин поручил принять меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима и установившейся жаркой погоды. А также поручил организовать работу по ежедневному патрулированию выявленных мест несанкционированного купания во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Драка заключенных в колонии Саратова. Вынесен приговор
В Балакове парень залез в гараж ради кражи техники
Здание «Дома кино» в Саратове сдали под торговлю обувью
В минздраве Саратовской области рассказали о количестве пострадавших от тепловых ударов
В Саратовской области обнаружена слива с вредителем
В Саратове за два дня поймали 152 любителя тонировки
Умер известный врач-травматолог Саратова Петр Семидотченко
Подозреваемый в хранении наркотиков при задержании в Саратове протащил полицейского за автомобилем
Нетрезвых водителей в Саратове будут ловить три дня
Дорогу через парк в Балакове строить не будут
Татьяна Загородняя: Каждый раз, когда звонит начальник облспаса, сердце обрывается
В Балакове найдена пенсионерка. Теперь ищут ее родственников
В Вольске мальчики из отряда полиции нашли крупную сумму денег и вернули их владелице
Труп мужчины найден рядом с летним кафе в Вольске
Татьяна Загородняя предложила внедрить практику сигнальных браслетов для детей
Режим ЧС введен в Саратовской области