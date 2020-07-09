На территории области установлен чрезвычайный 5 класс пожароопасности
В Саратовской области продолжается пожароопасный сезон. Об этом сообщили на вчерашнем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской области.
Так, в 24 муниципальных районах установлен 5 класс пожарной опасности, еще в 18 районах — 4 класс пожароопасности.
Зампред регионального Правительства Роман Бусаргин поручил принять меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима и установившейся жаркой погоды. А также поручил организовать работу по ежедневному патрулированию выявленных мест несанкционированного купания во всех районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU