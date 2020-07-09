2020-07-09T09:10:09+03:00
Общество

В Саратовской области выявили еще 94 новых случая COVID-19

Всего в области общее количество заболевших 7325 человек.
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По данным оперштаба, 9 июля зарегистрировали 94 новых случая коронавирусной инфекции. Выздоровели с начала эпидемии 4044 человека, за сутки — 56.

В Саратове — 53, Энгельсский район — 14, Балаковский — 11, Балашовский — девять, Вольский, Дергачевский, Ивантеевский, Красноармейский, Марксовский, Пугачевский, Саратовский — по одному зараженному.

Наибольшее число зараженных в возрастной группе старше 60 лет — 39 пациентов. Детей среди заболевших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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