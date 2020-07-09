В Завокзальном поселке Саратова рано утром найден труп пенсионерки

9 Июль 2020 2020-07-09T09:00:13+03:00

На голове и теле имелись раны

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Утром 9 июля в частном доме Завокзального поселка в Саратове был найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 64-летней потерпевшей было найдено около 4 часов утра в доме на 2-м Военном карьере.

Эксперты осмотрели труп. На голове и туловище имелись раны.

Организована доследственная проверка, назначены экспертизы. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU