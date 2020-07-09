В Саратовской области с начала июля в ДТП с мотоциклами пострадали 15 человек
Как сообщили в облГИБДД, всего с начала июля произошло 11 аварий с участием мотоциклов.
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Только за минувшие сутки, 8 июля, два байкера пострадали в столкновениях с машинами.
На Сокурском тракте в Ленинском районе Саратова водитель Nissan выехал на встречку и снес 31-летнего байкера на Yamaha.
А в Балаково в 19.00 8 июля мотоциклист на Honda разогнался врезался в попутную машину, которая совершала поворот и был госпитализирован с улицы 30 Лет Победы.
- Госавтоинспекция обращается к водителям автомобилей с просьбой быть более внимательными к такой категории участников дорожного движения, как мотоциклисты, - обратились в областной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU