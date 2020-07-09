2020-07-09T08:26:43+03:00
Общество

Активисты ЛДПР поздравили саратовские семьи с Днем семьи, любви и верности

Они посетили жителей Заводского района
Екатерина Семенова
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Активисты ЛДПР саратовского регионального отделения отметили День семьи, любви и верности.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении партии, активисты посетили семьи, которые считают для себе примером.

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Это семья Владимира и Елены Петровых из Заводского района. Они отмечают Коралловую свадьбу. В поселке Водник проживает чета Владимира и Людмилы Макаровых. Вместе они уже 59 лет, у них двое детей, четверо внуков и уже два правнука.

- От актива ЛДПР в Саратове, от каждого партийца мы желаем всем любящим супругам Саратовской области долгих совместных лет жизни, преданности, благополучия и добра! — отметили в реготделении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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