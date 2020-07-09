Жара не уходит из Саратовской области
Днем 9 июля, в четверг, в Саратовской области сохранится жаркая погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра поднимется до +35... +40 градусов. Однако в Правобережье может быть немного прохладнее — до +32 градусов.
Днем возможны кратковременные ливни, грозы, град. Ветер при порывах будет дуть со скоростью до 18-23 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU