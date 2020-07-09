Жара не уходит из Саратовской области

9 Июль 2020 2020-07-09T00:20:45+03:00

В четверг возможно до +40

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Днем 9 июля, в четверг, в Саратовской области сохранится жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра поднимется до +35... +40 градусов. Однако в Правобережье может быть немного прохладнее — до +32 градусов.

Днем возможны кратковременные ливни, грозы, град. Ветер при порывах будет дуть со скоростью до 18-23 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU