В поселке под Саратовом парень поджег дом, не найдя там собутыльников

9 Июль 2020 2020-07-09T00:15:06+03:00

При этом погиб спящий человек

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В Советском районе Саратовской области за поджог дома будут судить 24-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его поступок стал причиной смерти человека.

Следствие считает, что ночью 10 марта 2015 года компания из четырех друзей распивала алкоголь в заброшенном доме поселка Степное. Трое из них через некоторое время ушли по-очереди, а один остался спать. Около пяти утра один из ранее ушедших, 19-летний юноша, вернулся. Он решил продолжить застолье, но увидел, что никого из собутыльников нет. Это разозлило молодого человека, он взял на кухне бутылку бензина, разлил жидкость по кухне, коридору, комнатам и поджег.

В итоге погиб 28-летний мужчина, который в тот момент спал в ванной. Его тело нашли позже, во время разбора завалов, установлено, что он отравился продуктами горения.

Юноша признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU