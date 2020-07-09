2020-07-09T00:04:53+03:00
Происшествия

Водитель цистерны получил травму при наборе воды в Саратове

Следователи начали проверку
Екатерина Семенова
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Водитель упал с крыши цистерны на землюВодитель упал с крыши цистерны на землюФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова водитель цистерны получил травмы при наполнении водой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось вечером 7 июля на улице Ипподромная.

По предварительной версии, около 20 часов две цистерны «КамАЗ» подъехали к дому №16, чтобы наполниться водой. Водитель одной забрался на крышу и принялся откручивать люк, но упал на землю. Это заметил его коллега из второй машины. Он вызвал скорую помощь и сообщил руководству организации.

Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. Следователи начали проверку, затребована документация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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