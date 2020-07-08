2020-07-08T19:12:38+03:00
Общество

Саратовцев приглашают на Молодежный форум «iВолга 2020»

Подать заявку можно до 20 июля
Екатерина Семенова
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В Саратовской области открыта регистрация на Молодежный форум «iВолга 2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, подать заявку на участие можно до 20 июля. Это можно сделать в личном кабинете в АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/46965. А потом необходимо пройти отбор и получить полный доступ к Форуму и право на участие в конкурсе проектов по округу.

Форум «iВолга» пройдет с 24 по 28 августа. В 2020 году он состоится в онлайн-формате. Запланированы образовательная и культурно-досуговая программы, а также конкурс грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и конкурс проектов Росмолодежи. Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 млн рублей.

Кроме того, пройдут лекции и тренинги, семинары и встречи с почетными гостями. Всего предусмотрены четыре тематических направления:

- смена «Наша Победа» посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны,

- смена «Территория для жизни», предназначенная для молодых людей, желающих реализовать себя в сфере экологии, градостроительства, архитектуры,

- смена «Мой бизнес», направленная на приобретение теоретических знаний и практических навыков реализации собственного бизнеса,

- смена «Наука и цифровые технологии», посвященная современным исследованиям и научно-практическим разработкам.

Принять участие в Форуме можно в качестве зрителя. Все материалы, включая лекции, дискуссии и семинары, будут оперативно выкладываться на сайт.

9 июля в 14:00 по местному времени в группе https://vk.com/samaroblast пройдет прямой эфир с представителями дирекции Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» Кристиной Гнатюк и Олесей Мокеевой. Они расскажут о предстоящем Форуме и ответят на поступившие вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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