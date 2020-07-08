В Саратове еще один ветеран скончался после пребывания в госпитале для ветеранов войн

8 Июль 2020 2020-07-08T15:04:31+03:00

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Следователи саратовского СУ СКР начали проверку по факту гибели 93-летнего ветерана Николая Маракина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка начата после публикации в СМИ. Там говорилось, что мужчина был госпитализирован в госпиталь для ветеранов войн для профилактического обследования. Это произошло 15 мая.

При поступлении жалоб на здоровье у пожилого человека не было, но 28 мая, то есть через 14 дней, поднялась температура, появился сильный кашель. Тем не менее ветерана выписали на следующий день, а 17 июня он скончался. При этом у него диагностирован коронавирус.

Сейчас следователи опрашивают персонал госпиталя, соседей по палате. Изъяты медицинские документы для установления полной картины произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 16 июня скончался ветеран Василий Митченко, который до этого также находился для профилактики в том же госпитале.

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ИСТОЧНИК KP.RU