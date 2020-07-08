Саратовские налоговые возобновили прием граждан

8 Июль 2020 2020-07-08T13:57:28+03:00

С этой недели

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С этой недели возобновляется прием и обслуживание граждан в налоговых инспекциях Саратовской области.

С понедельника по среду они работают с 9:00 до 18:00, вторник и четверг до 20:00, пятницу до 16:45, закрыты в субботу и воскресенье.

При посещении нужно не забыть средства индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU