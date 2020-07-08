В Саратове школьница из Югры спасла тонущего пятилетнего мальчика

8 Июль 2020 2020-07-08T13:52:13+03:00

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В солярии Затон в Саратове школьница из города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа спасла тонущего пятилетнего мальчика.

- На отдых в Анапу 12-летняя Екатерина Еськова ехала с родителями через Анапу. У них сломалась машина, и чтобы не терять время, они 6 июля решили позагорать на берегу Волги. В какой-то момент из воды закричала женщина, что в 4 метрах от берега находится ребенок и не может выплыть, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Отважная школьница бросилась на помощь и вытащила мальчика на берег. К нему подбежала мама, медпомощь ему не понадобилась.

Сегодня, 8 июля начальник ГУ МЧС по Саратовской области Алексей Татаркин поблагодарил девочку за неравнодушие и оперативные действия, а родителей — за отличное воспитание дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU